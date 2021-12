Começa campanha de multivacinação para crianças até 5 anos

Voltada para crianças de 0 a 5 anos, a campanha de multivacinação acontece nos postos de saúde da rede municipal até o dia 28 de novembro. A imunização acontece sempre das 8h às 17h. Em novembro, os postos abrem nos sábados 8 e 22, também das 8h às 17h.

Os pais ou os responsáveis devem levar as crianças às unidades de vacinação com o cartão de vacina para avaliação e atualização. A estimativa é que a a campanha resulte em 313 mil crianças imunizadas de 0 a 5 anos na capital baiana.

Na campanha, serão oferecidos os imunobiológicos BCG, hepatite B, pentavalente (DTP/Hib/HB), rotavírus e poliomielite (esquema seqüencial VIP - injetável/VOP - oral). As vacinas de pneumocócica 10 valente, meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e DTP (difteria, tétano e coqueluche) também fazem parte do programa de imunização.

