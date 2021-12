Começa cadastramento de trabalhadores no São João do Pelô

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), inicia nesta terça-feira, 14, o cadastramento das pessoas que atuam no comércio informal e possuem o interesse em trabalhar na festa de São João do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

Segundo informações da assessoria da prefeitura, as inscrições vão até sexta, 17, das 8h às 17h, na sede da Semop, na Baixa dos Sapateiros. São cerca de 270 vagas disponíveis para ambulantes, baianas de acarajé, barracas de alimentos e bebidas e licenças para veículos especiais da região.

Ainda de acordo com assessoria, aproximadamente 70 agentes de fiscalização atuaram no plantão da festa. Segundo a licença, a taxa do Documento de Arrecadação Municipal varia entre R$ 34,71 e R$ 79,10.

