Começa a primeira edição dos Jogos da Juventude

Cerca de 500 alunos das redes pública estadual e municipal participaram, nesta segunda-feira, 24, da abertura da 1ª edição dos Jogos da Juventude Nordeste, no anfiteatro do Parque da Cidade, Itaigara, em Salvador. O evento é promovido pela Polícia Militar da Bahia, por meio da 40ª Companhia Independente e das Bases Comunitárias de Segurança (BCS).

A solenidade contou com apresentações do grupo de teatro da PM e do projeto Dança é Show, composto por 20 dançarinos moradores do bairro, cavalaria e canil da PM. Destaque para a participação do grupamento aéreo, de cuja aeronave um policial desceu em rapel, portando a Bandeira do Brasil. Logo após, foi cantado o Hino Nacional e acesa uma pira olímpica. Presentes, o coronel PM Francisco Kerjean, o secretário estadual do Trabalho e Esporte (Setre), Álvaro Gomes, entre outros.

Participam das competições desta primeira edição estudantes de escolas estaduais e municipal que fazem parte do complexo Nordeste de Amaralina (Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho).

Ao todo, são 170 alunos, com idade entre 14 e 17 anos, dos colégios estaduais General Dionísio Cerqueira, Polivalente de Amaralina, Cupertino de Lacerda e Professor Carlos Santana I e II, além da Escola Municipal Teodoro Sampaio.

Iniciada na tarde desta segunda, a competição vai até o próximo dia 29 e inclui futebol de salão, vôlei, natação, caratê, boxe, 100 metros rasos, 200 metros rasos e revezamento com bastão – com disputas individuais e por equipes, enfrentando partidas interescolares (escola x escola).

Integrante da organização, a capitã Flávia Carvalho destacou a importância do projeto: “Queremos fazer com que a chama do esporte, acesa durante os jogos olímpicos, permaneça no coração dessas crianças. E que elas tenham outras opções de vida, além dos estudos”.

A capitã acredita que os esportes conseguem atribuir valores necessários já na infância. “Os esportes implantam nas pessoas valores como dignidade, competitividade positiva. Esses são alguns dos nossos objetivos com as atividades e, graças a Deus, temos conseguido. As escolas e os alunos estão superempenhados”, disse.

