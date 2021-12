Comcar propõe documento com sugestões para melhorar Carnaval

A transformação da Praça da Piedade em uma grande área de alimentação é uma das propostas para melhorar o Carnaval de Salvador . Esta e outras sugestões estarão em um documento que será entregue por membros do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) ao governo estadual e ao novo prefeito.

Ações para fortalecer o Circuito Osmar (Campo Grande) e melhoria da decoração da cidade são outras das propostas que vão integrar o documento, resultado do II Fórum do Carnaval de Salvador. O evento foi realizado ontem, na Faculdade de Medicina da Ufba, no Terreiro de Jesus. Além de membros do Comcar, o fórum contou com a participação de representantes dos governos estadual e municipal, produtores culturais e profissionais que trabalham no Carnaval.

Propostas - Economia e inclusão sociocultural, plasticidade e transmissão da festa também foram discutidos durante a realização do fórum. "A melhoria da decoração e da iluminação, além de colocar o Olodum para se apresentar às 21 horas e o Araketu para tocar sem corda são medidas que podem melhorar o Circuito Osmar", disse o presidente do Comcar, Pedro Costa.

Uma sugestão do presidente é que a rede elétrica na Avenida Sete de Setembro seja modificada. "Ela deveria ser subterrânea para facilitar a passagem dos trios", acrescenta Costa. Outro ponto bastante discutido, durante o evento, foi a revitalização da folia na Praça Castro Alves. "Para isso, pretendemos colocar artistas que atraiam o folião", completa Costa.

Aumento - De acordo com dados do Comcar, a captação de recursos privados para o Carnaval cresceu mais de 500% em cinco anos. Em 2007, quando começou este tipo de captação, foram arrecadados R$ 2,9 milhões. Este ano, a coleta de recursos chegou a R$ 16,3 milhões.

