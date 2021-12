Combate ao trabalho infantil no Carnaval é planejado

Uma reunião a fim de traçar estratégias de combate ao trabalho infantil no Carnaval de 2016 levou diversos órgãos e instituições que atuam no combate a essa prática à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) na tarde desta terça-feira, 22.

Dados divulgados pela auditora fiscal do Ministério do Trabalhado e Emprego (MTE), Teresa Calabrich, colocam Salvador em primeiro lugar entre as cidades baianas quando o assunto é trabalho infantil. "São cerca de 24 mil crianças em situação de trabalho, segundo dados do IBGE. Elas estão em restaurantes, bares e lanchonetes, comércio ambulante, oficinas mecânicas, lava a jatos, feiras livres, dentre outros", explica Teresa.

Resultados

De acordo com o superintendente da SRTE-BA, Severiano Alves, foram apresentados no encontro os resultados das pesquisas de campo durante o Carnaval de 2015. A incidência de trabalho infantil no comércio ambulante de venda de bebidas foi o tema central.

"É importante destacar que o MTE é o único órgão com competência para fiscalizar essa prática. E durante o Carnaval auditores mapearam todo e qualquer tipo de trabalho que não condiz com a legislação". O chefe de fiscalização do MTE na Bahia, José Honorino Macedo, adiantou que nos próximos dias será marcada uma audiência para divulgar as ações de combate a essa prática, discutidas no evento.

