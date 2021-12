Combate a focos de fogo continua em navio no Porto de Aratu

O incêndio que atingiu o navio gaseiro Golden Miller, de bandeira das Bahamas, no Porto de Aratu em Candeias, desde o começo da noite desta terça-feira, 17, está controlado, mas ainda há pequenos focos, informou o Comandante Flávio Almeida, do 2º Distrito Naval. "O incêndio só será debelado quando o gás acabar ou quando controlarem o vazamento" disse.

Ainda de acordo com o comandante, a mancha de óleo identificada na região, é um lubrificante, e duas empresas que trabalham no porto já colocaram boias de contenção para esse óleo não se espalhar. "Não houve dano ao tanque do navio, esse lubrificante é dos compressores que foram danificados pela explosão e com a água jogada na embarcação foram para o mar." esclareceu Almeida.

Mancha de óleo antes da contenção (Foto: Lúcio Távora)

Segundo a Companhia das Docas da Bahia (Codeba), o incêndio limitou-se às instalações do navio, não causando qualquer dano a estrutura do cais onde a embarcação está ancorada. E a principal suspeita que continua sendo apontada para o acidente, é uma falha no compressor do navio, durante o carregamento de gás propeno, que estava sendo bombeado para exportação, informou a Codeba.

No momento da explosão, que aconteceu na casa de máquinas do navio, havia 22 tripulantes na embarcação e dois tiveram ferimentos leves, informou o 2º Distrito Naval em coletiva realizada nesta quarta-feira, 18. A informação inicial é de que eram 15 tripulantes. Militares da Base Naval de Aratu foram deslocados para o local do acidente, no navio-balizador Tenente Boanerges e fizeram o socorro da tripulação.

Estiveram em ação brigadas de incêndio do Polo Petroquímico de Camaçari e do próprio Porto de Aratu, além de homens do Corpo de Bombeiros militar. Eles tentavam conter as chamas e evitar, com o auxílio de rebocadores, equipados com canhões d'água, que outras áreas do Golden Miller fossem atingidas.

Dor de cabeça e náusea

Segundo a marisqueira Rejane Lopes, 23 anos, moradora da Ilha de Maré, além do susto, os moradores ainda sofrem com o efeito da fumaça e do gás. Ainda conforme ela, muitas pessoas passaram a noite sentido dor de cabeça e náusea. "Os principais prejudicados são as crianças", afirmou ela a equipe do A TARDE que esteve no local.

