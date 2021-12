Comandante da UPP do Calabar quer aproximar polícia da comunidade

A unidade de Polícia Comunitária que será instalada no bairro do Calabar, em data a ser definida no mês de abril, ficará aos cuidados do tenente da Polícia Militar, Alã Carlos. A intenção, segundo afirmou, é aproximar a segurança pública da comunidade. A informação foi passada à imprensa na manhã desta terça-feira, 29, quando acontece operação conjunta das polícias civil e militar nos bairros do Calabar e Alto das Pombas.

"Vai ser muito difícil realizar essa aproximação, já que esse artifício também é utilizado pelo tráfico de drogas", observa. A unidade do Calabar contará com um efetivo de 150 policiais, que passaram por treinamento para atuar na área.

Segundo Alã, uma das ações iniciais será o registro de casas e comércios da comunidade e também a realização de visitas constantes nestes locais. Outra ação que será realizada pela Polícia Comunitária é o registro de demandas como esgoto e infraestrutura e posterior encaminhamento para resolução dos órgãos responsáveis.







Operação - Quatro pessoas foram presas durante a operação, de acordo com balanço parcial divulgado no final desta manhã. Entre os detidos, dois estavam na lista de 14 mandados de prisão a serem cumpridos na ação. São eles Adenílson Calmon Ramos, 32 anos, e Antônio Carlos Antão Rodrigues, que, de acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram surpreendidos em casa durante a madrugada.



Os outros detidos foram Dênis Franklin Silva Gomes, conhecido como "Macarrão", e Carlos Silva de Jesus, o "Cal". Este último foi preso em flagrante com 18 trouxinhas de maconha. "Macarrão" portava um revólver calibre 38, munição, "brucutus" (capuzes) e dois rádios comunicadores. De acordo com a polícia, a arma encontrada com "Macarrão", que é primo do traficante Averaldinho, teria sido utilizada no assassinato de um traficante conhecido como "China", morto antes do Carnaval.



"Macarrão" vai responder por porte ilegal de arma e Carlos por tráfico de drogas. Todos os presos foram encaminhados para o Departamento de Narcóticos (Denarc), localizado no Complexo Policial dos Barris, onde prestam depoimento. O operário Denilson dos Santos foi detido por desacato à autoridade, mas, em seguida, foi divulgado que ele não tem passagem pela polícia.



Atualmente, de acordo com a polícia, o tráfico de drogas na região do Calabar é dominado por mais de uma facção. A região da Bomba é comandada pela família Floquet, que se autointitula Comissão da Paz. A área do Camarão, situada na saída da avenida Sabino Silva, é de domínio do traficante Averaldino, preso no ano passado.

De acordo com o tenente coronel Sérgio Baqueiro, diretor adjunto de Comunicação Social da PM, não houve resistência à prisão e nem troca de tiros. O comércio local está aberto e os moradores circulam normalmente.



Baqueiro informou, ainda, que a ação é semelhante à que aconteceu no

Nordeste de Amaralina entre sexta-feira, 25, e o início desta segunda,

28. Ao todo, três pessoas morreram - incluindo o líder do tráfico na

região, Camisinha - cinco traficantes foram presos e um adolescente foi

apreendido.



Segundo o tenente-coronel Baqueiro, 10 mandados de prisão devem ser cumpridos. "Às 4h ocupamos 10 lugares entre Calabar e Alto das Pombas, passando também pela região do cemitério da Federação e Centenário". Ele explicou que essa ação antecede a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Calabar. "Agora já não saímos mais daqui. É uma preparação para a base", disse.

* Com redação de Giovanna Castro, A Tarde On Line

