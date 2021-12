Comandante da PM diz que policiamento nas ruas está garantido

>> De que forma a Polícia Militar pode melhorar o serviço para a população?

Nesta sexta-feira, 7, dia seguinte às ameaças de interrupção do policiamento no estado feitas por associações que representam os policiais militares da Bahia, o comandante geral da PM, coronel Nilton Régis Mascarenhas, procura tranquilizar a população. "O policiamento nas ruas está garantido".



O comandante da PM afirmou ainda que o movimento anunciado na manhã de quinta-feira, após assembleia que contou com cerca de 11 mil policiais, foi deflagrado por "uma pessoa que não tem identidade com a PM". O coronel também disse que hoje será dado prosseguimento ao diálogo com as associações. "Vamos dar um basta neste problema que a população não merece".

