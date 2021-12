Comandante da PM-BA recebe homenagem da Câmara Municipal

O coronel e comandante geral da Polícia Militar (PM-BA), Anselmo Brandão, foi homenageado nesta quarta-feira, 14, com o título de Cidadão Baiano e com a Medalha Thomé de Souza, na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A dupla honraria foi concedida por iniciativa do presidente da Casa, o vereador Geraldo Júnior (SD).

O coronel agradeceu as homenagens e afirmou ter uma relação de pertencimento com a cidade. “Tenho 41 anos morando em Salvador e me sinto muito feliz por esse reconhecimento da Câmara, pelos relevantes serviços que temos prestado ao povo baiano, através da segurança pública ”, afirmou Brandão.

O presidente da Casa, Geraldo Júnior, elogiou o militar. “O comandante Anselmo representa uma inovação na segurança pública nacional. O carinho com que trata o cidadão de bem e a firmeza com que lida com aqueles que preferem viver à margem da lei, vem tendo aprovação maciça do povo baiano que clama por um combate mais efetivo contra a criminalidade, mas também que quer contar com uma parceria cidadã com a Polícia Militar da Bahia”, frisou Geraldo Júnior.

