Com tornozeleira eletrônica, homem é preso três vezes em 70 dias

Um homem de 23 anos foi preso três vezes nos últimos 70 dias em Salvador. Rogério da Silva Bispo foi localizado pela Polícia Militar com entropercentes na capital. O suspeito utiliza tornozeleira eletrônica e atuava no bairro de Itapuã.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a primeira prisão ocorreu no dia 31 de novembro de 2018, quando equipes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) realizava rondas na Baixa da Soronha. Rogério correu, porém foi cercado e alcançado com 26 trouxas de maconha e 23 pinos de cocaína.

No dia 13 de janeiro de 2019 ocorreu a segunda prisão, também pela 15ª CIPM. Nesta ocasião, o suspeito estava na rua Aristides Milton, Praça de Itapuça, quando foi visto tentando vender 160 pedras de crack e cinco pinos de cocaína.

A terceira prisão ocorreu nesta terça-feira, 12. Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico faziam rondas na Baixa da Soronha, quando encontraram Rogério praticando a mesma atividade ilícita. Foram apreendidas 27 pedras de crack e 23 trouxas de maconha.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

adblock ativo