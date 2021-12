Com suas seleções fora, casais se dividem na hora de torcer

Três casais, cinco países e uma única paixão: o futebol. Juntos em Salvador, um inglês, uma tcheca, um australiano, uma vietnamita e dois sul-africanos decidiram ficar no Brasil até o final da Copa do Mundo, mas as seleções dos seus países já foram eliminadas do mundial, ou nem mesmo participaram.

Foi a paixão que a vietnamita Trieu Bich Phnong, 40 anos, sente pela Espanha a responsável para que ela e o marido, o australiano Keith Blakemore, 67, comprassem um pacote para assistir a todos os jogos do grupo B da Copa do Mundo 2014. "Comprei por causa da Espanha. Sinto um amor por esse país que não tem explicação. Só depois que compramos é que vimos que a Austrália era do mesmo grupo", conta Trieu.

Quando a Espanha e a Austrália se encontraram, não foi preciso o casal entrar em atrito, afinal as duas seleções já tinham sido eliminadas. Mas, na reta final, os dois torcem para países diferentes. Enquanto Keith torce pela Holanda, justificando que a alegria dos holandeses é contagiante, sua esposa quer ver a vitória dos "hermanos", isso porque ela é fã de Messi.

O inglês Gifford Sutherland, 43, antes de escolher em qual cidade-sede ficaria hospedado, fez uma pesquisa e Salvador foi escolhida. "Gostamos tanto daqui que decidimos que vamos comprar uma casa e nos mudar para cá", conta Gifford, que diz ter achado estranho o fato de ter visto poucos negros nos estádios, já que 60% da população é negra.

"Acho que é por conta dos baixos salários que recebem", completa. Com a eliminação da Inglaterra logo na primeira fase, ele se vê dividido entre os rivais sul-americanos Brasil e Argentina, mas acha que o time de Messi leva a melhor. Já a sua companheira Barbora Plevova, 32, não tem dúvidas. Como seu país, a República Tcheca, não participou da Copa, a sua torcida ficou todinha para o Brasil.

Mesmo sem a seleção da África do Sul participar da disputa, Subashini Udayan, 54, e seu marido, Vincent Muthoo, 55, seguem torcendo. O problema é que eles sempre escolhem times diferentes. Para a final, o marido torce para a Holanda, enquanto a esposa está com a Argentina. Mas os dois gostariam de assistir à comemoração do Brasil pela conquista do hexa.

