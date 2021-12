Com show, nova orla do Rio Vermelho será entregue sexta

A nova orla do Rio Vermelho será entregue pela prefeitura de Salvador nesta sexta-feira, 29, com uma festa musical. As cantoras Márcia Castro, Amanda Santiago e Mametto vão se apresentar no novo Largo da Mariquita a partir as 18h.

A apresentação, segundo a prefeitura, será uma espécie de prévia da festa de Iemanjá, comemorada na próxima terça-feira, 2. "O bairro que festeja Iemanjá não podia deixar de ter a mulher como protagonista. Por isso a ideia de trazer só mulheres para o palco dessa grande festa", disse o presidente da Saltur, Isaac Edington.

O primeiro trecho a ser entregue, entre a Praia da Paciência e o Largo da Mariquita, teve o investimento de R$ 54 milhões. O Largo de Santana, onde fica o famoso acarajé da Dinha, foi totalmente requalificado. A Igreja de Santana também recebeu pintura nova.

A Praça Caramuru, onde ficava o antigo Mercado do Peixe, passa a ter estacionamentos, toldos para restaurantes, paisagismo, iluminação e ampliação do calçadão, que contará com ciclovias.

A quadra poliesportiva da Rua da Paciência foi reformada e o trecho ganhou um mirante. A Casa de Iemanjá também foi revitalizada.

