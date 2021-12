Com risco de desabamento, imóvel é isolado no IAPI

Um imóvel de dois pavimentos e um subsolo localizado na avenida Baixa da Fonte, no bairro do IAPI , foi interditado na tarde desta segunda-feira, 23, após apresentar risco de desabamento.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os moradores do estabelecimento, assim como os residentes do entorno do imóvel, foram retirados e a área foi isolada.

Além de engenheiros, assistentes sociais encontram-se no local para realizar o cadastro social dos moradores. O imóvel será avaliado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

