Com resgate de última vítima, bombeiros encerram buscas em Pernambués

Após o resgate do corpo do vigilante Renildo Gomes Miranda, de 23 anos, última vítima do desabamento de um edifício de sete pavimentos ocorrido às 19h de sábado, 17, em Pernambués, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que a operação de buscas foi encerrada na madrugada desta segunda-feira, 19, no local. Renildo foi retirado dos escombros no final da noite de domingo, 18, pelos bombeiros e agentes da Defesa Civil.

Segundo o comandante da operação, coronel Perrone, o vigilante foi encontrado sem vida por volta da meia-noite, debaixo de laje e alvenaria, na área do playground. Ele foi reconhecido por parentes que foram ao local.

Na tarde de domingo, 18, já havia sido encontrado o corpo de Nívea Maria Sampaio Souza. De acordo com a Codesal, as equipes de resgate localizaram, por volta das 16h, o corpo de Nívea Moura, mãe de Cecília, 7, e André Moura, 8, resgatados dos escombros no sábado, 17, com vida. Além das crianças, um outro parente de Nívea, o estudante Caio Anunciação Moura, 20 anos, foi retirado dos escombros, mas já estava morto.

O resgate da filha mais nova, Cecília, foi feito durante uma hora e vinte minutos e acabou sendo facilitado, porque os bombeiros conseguiram ouvir a voz da criança. André não estava preso pelos materiais do imóvel e foi socorrido antes da irmã. Os dois foram encaminhados a uma unidade de saúde.

*Com informações de Sidnei Matos e Bruna Hercog l A TARDE

