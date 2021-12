Com queda de público, Segunda-feira Gorda resiste na Ribeira

Após as comemorações da Lavagem do Bonfim, que levou milhares de pessoas – entre turistas e fiéis – para as ruas da Cidade Baixa, os festejos na região continuaram, nesta segunda-feira, 16, com a tradicional Segunda-Feira Gorda da Ribeira.

Conforme historiadores, a festa profana surgiu com os romeiros que, após a lavagem, perambulavam pelos bairros vizinhos estendendo o fim da celebração. A Segunda é caracterizada pela migração das barracas para a Ribeira.

“Venho à Segunda desde pequeno. Antigamente era uma verdadeira ‘festa de largo’. De dez anos pra cá, as barracas foram ficando vazias”, conta o ex-barraqueiro Messias Jesus Silva, morador do bairro do Lobato há 40 anos.

Apesar da notável queda do público, o famoso cozido da Enseada dos Tainheiros ainda atrai pessoas de todos os bairros da cidade.

A reputação da festa levou Rita de Cássia Freitas, dona de uma barraca de bebidas, para as ruas da Ribeira nesta segunda. “Vim para cá porque ouvia muito falar sobre a Segunda. Esperava ver uma galera aqui”, afirma a vendedora que participou da festa pela primeira vez.

Expectativa

A Segunda Gorda é um dos eventos que integram o calendário de Verão da Prefeitura – que engloba as festas populares da cidade até o Carnaval.

Até o final do dia, a expectativa para a festa era de aumentar o número de participantes. “Há sete anos não venho para a Segunda. Estou notando muito diferença. Essa festa é muito importante”, diz o cabeleireiro Uoston Lima dos Santos.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo