Com presidente investigado, grupo de pescadores organiza Festa de Iemanjá

Depois da condução do presidente da colônia de pescadores do Rio Vermelho, Marcos Antônio Chaves, conhecido como Branco, para prestar esclarecimentos à polícia sobre a contabilidade da entidade, uma comissão de pescadores foi formada para organizar a Festa de Iemanjá.

Pelo menos, dez integrantes da colônia estão com a responsabilidade dos preparativos para a 94ª edição do festejo dedicado à rainha do mar, no próximo dia 2 de fevereiro. Alguns deles são os pescadores conhecidos como Manteiga, Comprido, Azul, Vavá, Nilinho, Tomate, Chapada, Valtinho e Branquinho.

A comissão foi formada na última terça-feira, 24, após uma reunião com o delegado Artur Ferreira, da 7ª Delegacia Territorial, que investiga o caso de Branco. A Polícia Civil informou, via assessoria de comunicação, que não irá se pronunciar a respeito das investigações.

Um dos membros da comissão formada, o pescador aposentado Joaquim dos Santos, 80 anos, explicou que o delegado, com a participação de Branco, convocou uma reunião para que os membros da colônia chegassem a um consenso em relação à festa da próxima quinta, 2.

“O estatuto da colônia já determina a formação da comissão para a festa, mas, nos últimos anos, isso não acontecia. Este ano, estavam ocorrendo duas frentes de organização”, disse. “Havia o risco de serem confeccionados dois presentes, o que motivou a reunião com o delegado”, acrescentou.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Branco não foi preso, mas que deverá ser ouvido “a qualquer momento”. A corporação sugeriu ao A TARDE ouvir o Ministério Público (MP-BA), cuja assessoria, até o fechamento desta edição, não havia localizado o promotor à frente da denúncia.

A TARDE também buscou falar com o presidente da Colônia Z-1, mas os telefones de Branco estavam desligados. Os aparelhos foram apreendidos pela polícia para investigar as denúncias.

Oferenda

Antes de ser conduzido à 7ª DT, no último dia 6, Branco já havia encomendado a confecção da oferenda de Iemanjá a uma mãe de santo, a qual os pescadores não souberam informar o nome. Seria a mesma religiosa responsável por preparar a oferenda de Oxum, que a tradição prevê ser depositada no Dique do Tororó.

No ano passado, em decisão unilateral, Branco substituiu a ialorixá Aíce Santos, que comandou o ritual por 24 anos, pela ialorixá Jacira Ferreira.

“É a minha preferência e quem decide tudo que acontece aqui sou eu”, declarou Branco, na ocasião, ao ser ouvido pela equipe de reportagem de A TARDE.

