Com presença de Temer, novo presidente da Fieb toma posse em Salvador

O novo presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, tomou posse na noite desta sexta-feira, 6, para o período de 2018-2022. O evento, que contou com a presença do presidente Michel Temer, aconteceu no Senai Cimatec, na avenida Orlando Gomes, em Salvador.

"Nós precisamos de uma política industrial para esse país e para a Bahia. Em 8 meses, é possível fazer um master plan de um projeto para a indústria", disse Alban, ao se referir aos últimos meses de gestão de Temer.

Ricardo já estava no cargo desde novembro de 2014, quando o presidente Carlos Gilberto Cavalcante morreu. Ele foi reeleito este ano.

Além de Temer, o prefeito de Salvador, ACM Neto, o presidente do Conselho Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, o vice-governador João Leão, o ministro da Indústria e Comércio, Marcos Jorge de Lima, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também estiveram presente na solenidade.

Segundo Meirelles, a expectativa para este ano é que o País cresça 3%. Para ele, a Bahia tem papel fundamental nisso, além da capacidade de se tonar um grande polo industrial.

adblock ativo