Com paralisação de servidores, poucas viaturas da Transalvador saem às ruas

Com a paralisação de 48h dos servidores municipais, Salvador amanheceu, nesta quarta-feira, 1º, com presença reduzida dos agentes de trânsito nas principais vias da cidade. Por causa da mobilização, quase a totalidade dos veículos da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), utilizados nas fiscalizações de acidentes e infrações de trânsito, encontra-se estacionada no pátio do órgão, nos Barris.

Segundo um agente da sala de rádio da Transalvador, somente viaturas de supervisores estão nas ruas. A Transalvador recomenda ao cidadão que precisar registrar alguma ocorrência, que aguarde o fim da paralisação e diriga-se à Getran (Gerência de Trânsito), também no Vale dos Barris.

Além dos agentes de trânsito, guardas municipais, vigilantes e demais servidores da prefeitura estão parados, desde a manhã desta terça-feira, 31, em protesto contra o não pagamento de parte do salário de agosto, além do aumento salarial retroativo a maio, gratificação de competência de 10% e plano de saúde.

Segundo informou o diretor do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), Gustavo Mercês, o governo municipal chegou a publicar os valores no contra-cheque on line, mas depois teria voltado atrás.

Sindicalistas e representantes da prefeitura se reuniram na segunda-feira, 30, mas não chegaram a um acordo. A assessoria de imprensa da Secretaria de Planejamento (Seplag) informou, também na segunda-feira, que o governo municipal teria até meia-noite de terça, 31, para realizar o pagamento.

Porém, de acordo com o coordenador financeiro do Sindseps, Helivaldo Alcântara (Alemão), os salários não foram depositados. A reportagem do A Tarde On Line tentou contato com a Seplag, mas não obteve sucesso.

Na tarde desta quarta-feira, a partir das 14h, a categoria realiza assembleia para avaliar os rumos do movimento e decidir se retorna às atividades nesta quinta-feira, 2.

