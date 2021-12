Com obras paradas, buraco vira 'armadilha'

Motoristas que saem da avenida Simon Bolívar (Armação) e acessam o primeiro retorno no sentido Itapuã (em frente ao antigo Aeroclube e próximo a um posto de gasolina) se surpreendem com um grande buraco, que é considerado uma 'armadilha'.



Quem não conhece o caminho ou dirige em alta velocidade precisa frear bruscamente para não colidir com o meio-fio ou com o veículo da frente. O taxista Antônio Lima quase bateu o carro no fundo de um veículo ontem enquanto a reportagem esteve no local. "Esse buraco é um perigo porque, além de extenso, está localizado em uma curva", lamentou.



O problema é atribuído à interrupção das obras de recapeamento. O Otávio Luiz, 34, conta que chegou a cair quando passou pelo buraco pela primeira vez. "Para a gente, o risco é ainda maior. Não dá para avistá-lo a tempo de desviar. Quando eu vi, apertei o freio de vez e acabei derrapando", reclamou.



Segundo o morador João Alfredo, 56, o problema existe há aproximadamente duas semanas. "A cratera apareceu desde que iniciaram as obras de infraestrutura neste trecho. Já presenciei, inclusive, um acidente com um motociclista no local", contou.



Mais problemas



Mas este é apenas um dos problemas decorrentes da suspensão do recapeamento em alguns pontos da cidade. O desnível da pista e as ondulações também são apontados como riscos ao trânsito da orla marítima e avenida Paulo VI, na Pituba. Segundo a prefeitura municipal, as obras estão paradas nesses trechos desde o início da semana. (leia nota ao lado).



A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec) executa recapeamento asfáltico em nove vias com grande fluxo de veículos, como parte do programa de requalificação da malha viária da cidade. São elas: avenida Octávio Mangabeira (orla), avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), avenida São Rafael (Pau da Lima), avenida Cardeal Brandão Vilela (Mata Escura), avenida General Graça Lessa (Ogunjá), avenida Jequitaia (Calçada), rua Marquês de Caravelas (Barra), avenida Silveira Martins (Cabula) e avenida Luiz Viana Filho (Paralela), que já chega ao final da primeira etapa. São, portanto, 50 km de vias onde são utilizadas 60 mil toneladas de massa asfáltica.

