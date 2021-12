Com o tema 'Planeta Casa', CASACOR Bahia aposta em tecnologia e sustentabilidade

Completando 25 anos, a tradicional mostra de arquitetura CASACOR está repleta de novidades em 2019. Uma delas é o novo franqueado que assume o evento. O executivo Carlos Amorim, que possui vivência nas esferas municipal, estadual e federal por mais de 30 anos, toma frente do projeto com a missão de atualizar o conceito e revigorar o mercado local.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Amorim falou sobre o tema desta edição, que é pautado em três pilares: sustentabilidade, tecnologia e afeto, além de abordar questões como responsabilidade social, e o propósito de aproximar a arquitetura da arte e da cultura.

A edição baiana da CASACOR terá aproveitamento máximo de recursos, baixa emissão de carbono, entre outras ações que visam minimizar o impacto ambiental. Como surgiu essa iniciativa?

A CASACOR desse ano tem como tema o Planeta Casa, que já vem com essa pegada de sustentabilidade e afetividade. Mas, para nós já existia um compromisso com essas questões. Então, responsabilidade social, acessibilidade e inclusão são temas que nos interessam muito. Era uma coisa da minha vida, meio ambiente, cultura, arte, e, evidentemente, eu não poderia produzir um evento que não começasse a ter um pouco essa fisionomia, porque é a minha cara. E eu como diretor tenho uma ação de curadoria relevante na mostra. Claro que com um elenco de estrelas, e eles têm toda a liberdade criativa, mas tem essa curadoria minha na parte geral, que conduz a gente para esse caminho.

Como se deu a escolha do tema 'Planeta Casa' e o que ele representa para vocês?

Todo ano a CASACOR apresenta na sua convenção um tema que vai guiar as mostras e será abraçado por todas as franquias. São 18 praças no Brasil, mais 5 praças internacionais, é muita coisa, então todos apoiam o mesmo propósito. É um tema que a gente acredita fortemente e acho que nós vamos representá-lo muito bem no evento de 2019.

Acessibilidade e inclusão social são alguns dos pilares do projeto este ano. De que forma vocês pretendem trabalhá-los durante o evento?

O nosso pensamento é, cada vez mais, aprimorar nossa conduta na área da responsabilidade social. Outro aspecto muito relevante para nós é essa questão da acessibilidade, a ideia de inclusão passa por aí também. Esperamos que as pessoas que tem problemas de locomoção, que tem necessidades especiais, se sintam á vontade de ir a CASACOR.

Você já ressaltou algumas vezes que é hora de atualizar o conceito e revigorar a CASACOR junto ao mercado local, Como se daria esse processo?

Arte e cultura são o primeiro mote para uma visão renovada da mostra CASACOR, depois, o projeto resultou em um trabalho de arquitetura de excelente qualidade. Os ambientes são muito bonitos, tem muita construção, tem uma vibração bacana, um compromisso do designer em fazer o melhor, é tudo muito caprichado esteticamente, e o público vai entender isso como uma coisa importante e vai retribuir a qualidade do trabalho está sendo feita.

Acho que a indústria está entendendo o que está acontecendo aqui, e muitos logistas apoiaram. Temos grandes estrelas da arquitetura da Bahia, tem muita gente de qualidade, novos arquitetos também estão vindo. Estamos esperando muitos eventos paralelos dentro de CASACOR provavelmente mais de 100 em 45 dias, é muita coisa!

Qual sua expectativa para o evento e que tipo de retorno vocês esperam da edição 2019?

A expectativa é a melhor possível. Temos um público muito tradicional de CASACOR, a gente fez algumas modificações que objetivam agradar e encantar ainda mais esse público, que já é cativo. A gente está falando de uma marca internacional, e isso tem um peso enorme, então sobre essa base a gente trouxe algumas coisas novas. Espero que seja um grande evento, com muitas ativações e um grande público. A Casa Cor movimenta gente do Brasil inteiro. Independente das oscilações mercadológicas, das crises, a marca sempre foi uma referência nacional de qualidade.

A Casa Cor 2019 acontecerá entre os dias 22 de outubro e 08 de dezembro, no Horto Florestal, em Salvador. Ingressos para o evento já estão disponíveis no site oficial.

