Com número reduzido, festa do Dia de Reis será celebrada sem tradicional desfile

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha) realiza o tríduo em preparação à Solenidade da Epifania do Senhor – Festa de Reis, entre 2 a 4 de janeiro.

Com o tema central “Glória a Deus no mais alto dos céus, que nos deu o Seu Filho Jesus. Só a Ele o nosso louvor e gratidão”, a participação vai ser mediante agendamento prévio e até 100 fiéis vão poder participar do tríduo, sempre às 18h; e no dia 3. Além do tríduo, também vai ser celebrada a Missa, às 8h.

A cada noite vai ser bordado um subtema: “Epifania do Senhor, catequese do caminho, verdade e vida” (1ª noite); “Celebrar os Reis, manifestação de um povo eleito para o seu Deus” (2ª noite) e “Festa de Reis: a identidade da paróquia resplandece” (3ª noite).

No dia 5 de janeiro, vai haver programação especial e vai ser celebrada a Missa, às 18h. 20h vai ter início a Carreata da Bênção, onde o padre vai abençoar os comércios e as casas do bairro, com as famílias sendo convidadas a arrumar os presépios nas sacadas das janelas. No dia da festa, 6 de janeiro, vai haver a alvorada às 6h e Missas às 8h e às 18h.

É importante lembrar que de 2 a 5 de janeiro, durante as celebrações, os fiéis presentes vão poder realizar gestos concretos, por meio da doação de leite em pó (dia 2), toalha de banho (dia 3), fraldas geriátricas (dia 4) e produtos de limpeza (dia 5).

Para participar de forma presencial, é necessário entrar em contato com a secretaria pelo telefone (71) 3248-9108. Para quem é do grupo de risco, vai haver transmissão, ao vivo, pelo Youtube [para localizar o canal, o internauta deve inserir o nome da paróquia na caixa de busca].

Festa dos Santos Reis

A Solenidade da Epifania do Senhor, também conhecida como “Dia de Reis”, ou “Dia dos Santos Reis”, comemorado em 6 de janeiro, se originou na tradição católica que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente, guiados por uma estrela.

Os três Reis Magos levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, que representam as três dimensões de Cristo: a realeza, a divindade e a humanidade (o óleo da mirra servia para embalsamar os mortos). Tais presentes simbolizam, ainda, o futuro da missão de Jesus.

A ideia dos evangelistas ao mostrar os magos vindos do Oriente foi ensinar que o Cristo veio não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações do mundo. A festa, que também é conhecida como Folia de Reis – foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e até os dias de hoje é tradição em regiões como o Nordeste, São Paulo e Minas Gerais.

adblock ativo