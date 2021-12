Com missa na Basílica, jesuítas celebram 470 anos de história em Salvador

Em comemoração aos 470 anos de história dos jesuítas em Salvador, o arcebispo da cidade Dom Murilo Krieger celebrará missa neste sábado, 30, às 9h, na Catedral Basílica de Salvador, localizada no Terreiro de Jesus, no Pelourinho.

A data é uma tradição para os católicos, quando é comemorada a chegada dos religiosos na América, depois de uma uma viagem que durou 56 dias.

Com Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, em 29 de março de 1549, os jesuítas vieram de Portugal pelo mar e desembarcaram no Porto da Barra, no mesmo dia do aniversário da capital baiana.

adblock ativo