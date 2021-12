Com investimento de R$ 9 milhões, prefeitura inicia construção da via João Gilberto

Uma via de ligação entre a Avenida Gal Costa e o bairro de Pau da Lima, em Salvador, começou a ser construída nesta terça, 10. A ordem de serviço foi assinada durante a manhã pelo prefeito ACM Neto, autorizando o início imediato da obras. A nova avenida, que terá um aporte de R$ 9,1 milhões de recursos próprios, vai receber o nome do cantor e compositor baiano João Gilberto, falecido em julho deste ano.

Segundo ACM Neto, o objetivo da nova via é dinamizar o acesso entre a Avenida Gal Costa e o bairro, além de solucionar engarrafamentos que atingem historicamente a região. Segundo o chefe do Executivo, a obra já vinha sendo estudada pela prefeitura, de modo a traçar um plano estratégico de intervenção na mobilidade.

“Há algum tempo, a prefeitura vem estudando a construção desta nova via que vai criar, na prática, um novo acesso a Pau da Lima. Com ele, nós vamos desafogar toda essa concentração de trânsito que existe hoje e que gera uma velocidade média muito baixa, principalmente nos horários de pico”, pontuou Neto, durante solenidade no bairro.

Entre as intervenções que serão realizadas, está prevista a construção de duas pistas com duas faixas de circulação nos dois sentidos da via. Além disso, praças e uma rotatória na interseção com a Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto) também serão construídas. “Isso facilita com que elas possam chegar mais cedo no trabalho e também chegar em casa, no retorno”, destacou Bruno Reis, vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas.

Mobilidade

Com a construção da avenida João Gilberto, bairros do entorno também serão beneficiados. O líder comunitário de Jardim Cajazeiras, um dos bairros favorecidos pela nova estrada, Jamilson Coutinho, comemorou a obra, que deve contribuir para a melhoria da mobilidade na região.

“É uma ligação importante, não só para Jardim Cajazeiras, mas também para Pau da Lima, Vila Canária, Castelo Branco e Dom Avelar, pois a mobilidade, com certeza, vai melhorar. Jardim Cajazeiras, por exemplo, é um bairro em que só há uma entrada de carros. Agora vai ser melhor. Você já pode entrar por lá e sair na nova avenida”, observou.

A empresa responsável pela construção é a Barra S Construção Projetos e Serviços. Segundo informações da prefeitura, o prazo de duração previsto para a construção da nova via, que tem 2,8 km de extensão e área de 92 m², é de nove meses.

