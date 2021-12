Com greve marcada, rodoviários tentam acordo com empresários

Em campanha salarial, os rodoviários estão reunidos na manhã desta segunda-feira, 30, em uma mesa de negociação no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e depois seguem para o Ministério Público (MPT) para segunda rodada de conversa com a classe patronal.

Após a negociação, os trabalhadores vão discutir em assembleia, às 15h, se mantêm a greve marcada para começar a partir da 0h desta terça, 31. Na sexta, foi divulgado pelo Sindicato dos Rodoviários um ofício que avisa ao presidente da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário da Bahia (Abemtro) que, por causa da "intransigência patronal", a categoria "decidiu pela deflagração de greve geral por tempo indeterminado a partir da 00:01 hora de 31 de maio de 2016".

Até o momento, eles pediram 18% de reajuste salarial. Segundo os rodoviários, na terça feira, 24, os empresários recusaram uma proposta feita pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social - que está mediando a negociação através de sua superintendência regional.

A proposta previa um de reajuste salarial de 11,33%, com o mesmo percentual de aumento para o tíquete-alimentação. A Prefeitura de Salvador também tentou negociar o diálogo entre os trabalhadores e empresários, mas eles não conseguiram chegar a um acordo.

adblock ativo