Com familiares, idosos do Abrigo D. Pedro II já festejam o Natal

Em clima descontraído, idosos do abrigo Dom Pedro II celebraram nesta quarta-feira, 21, o 3º dia de comemorações do “Natal de Luz”, que segue até esta quinta, 22.

Missa, apresentação teatral e integração entre idosos, familiares e voluntários marcaram a ceia de Natal realizada no salão de festas da instituição.

Promovido pela Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), o evento contou com a participação de 61 idosos. A diretora de políticas sociais do abrigo, Juliana Portela, esteve presente na comemoração natalina.

Juliana destacou que no local sempre são realizadas atividades que visam promover a integração entre familiares e idosos.

“Também estimulamos a criatividade e participação dos idosos nas nossas festas temáticas”, revelou, destacando que hoje, para fechar a programação com “chave de ouro”, eles vão almoçar no Shopping Barra.

Espetáculo

Vestida de Maria, a mãe de Jesus, e sentada ao lado do presépio, Maria da Conceição Farias, com 80 anos, estava emocionada por interpretar a personagem. Natural do município de Ilhéus, Maria é moradora do abrigo há 30 anos.

Questionada sobre o que a festa natalina representava para ela, respondeu que significava alegria, mas também tristeza. “Fico feliz por estar aqui, mas sinto falta da minha família”, admitiu.

Na plateia, outra moradora do abrigo, Celeste Maria de Almeida, 76, acompanhada da filha, do genro e de uma amiga, dizia que o espetáculo estava “uma maravilha” e se confessava feliz. “Jesus nasceu para nos mostrar que na vida é preciso crer, vencer e ser feliz, com confiança no bem”, dizia, sorridente.

