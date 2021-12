Com estoques em baixa, banco do Hospital Português precisa de doações de sangue

A pandemia de Coronavírus gerou uma queda no volume de doações de sangue em todo país, deixando os hemocentros em nível crítico. Com estoques em baixa, o banco de Sangue do Hospital Português está reforçando o pedido de doações de todos os tipos sanguíneos.

As doações podem ser feitas mediante agendamento no hemonúcleo Vita Bahia, localizado na Avenida Princesa Isabel, 370, no bairro da Barra, em Salvador. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 15h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Para doar sangue, basta ser saudável, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Os agendamentos podem ser realizados pelos telefones: (71) 99940-6106 ou (71) 3052-4264.

