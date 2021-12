Com estoque de combustível, aeroporto de Salvador abastece aviões de outros estados

O aeroporto de Salvador serve como ponto de parada para abastecimento de aeronaves de outros estados por conta da falta de combustível em alguns aeroportos brasileiros em consequência da greve nacional dos caminhoneiros contra a alta do diesel.

A situação ocorreu nesta quarta-feira, 23, quando dois aviões que saíram de Brasília e de Recife, com destino a Lisboa (Portugal), mudaram o trajeto para a capital baiana para fazer escala apenas para abastecer.

A colaboração pode voltar a ocorrer, de acordo com a Vinci Airports, que administra o aeroporto de Salvador, já que o abastecimento de combustível do empreendimento não foi afetado pela greve dos caminhoneiros, apesar dos bloqueios em algumas rodovias que cortam a Bahia.

Segundo a assessoria da empresa, o aeroporto recebe combustível todos os dias e atualmente conta com um estoque suficiente para abastecer as aeronaves que saem da capital durante cinco dias. Portanto, não há risco de cancelamentos ou atrasos de voos por conta de desabastecimento no empreendimento baiano.

adblock ativo