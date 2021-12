Com drogas, homem pula muros de casas para fugir da polícia

Um homem pulou muros de casas para fugir da polícia no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa. Após a tentativa de fuga, João Luís Souza, 21 anos, foi alcançado e preso. Com ele, a guarnição encontrou porções de maconha. O caso ocorreu quando a viatura da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (17ª CIPM) fazia ronda na rua 6 de Janeiro neste domingo, 12.

Segundo informações divulgadas na manhã desta segunda-feira, 13, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SS-BA), João saiu correndo ao avistar o carro da polícia. Ele foi preso cerca de 10 minutos depois com várias escoriações pelo corpo.

Após receber os cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, João foi levado para a Central de Flagrantes, na avenida ACM.

Policiais encontraram porções de maconha com o homem preso

