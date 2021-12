Com diárias a partir de R$ 30, Salvador ganha 'creche' e hotel para cães

Localizada no bairro de Piatã, em Salvador, a creche e hotel 'Club do Focinho' surge com a proposta de trazer conforto, segurança, saúde e felicidade para cães. Fundado por dois sócios apaixonados por animais, o espaço busca ser uma alternativa para o lazer dos bichos.

"É com imenso prazer que abrimos as portas deste espaço que tem o intuito de fazer os nossos 'aumigos' ainda mais felizes", afirma a jornalista Camila Botto, uma das sócias do espaço. Os planos que variam de R$ 30, uma diária avulsa, a R$ 520 mensais por cinco dias por semana,

O Club do Focinho foca na socialização canina em um amplo espaço com muito enriquecimento ambiental. Para frequentar a creche e hotel, localizados em Piatã (R. Deputado Paulo Jackson, 107), o cão deve ter pequeno ou médio porte e estar em boas condições de saúde.

Todos os animais passam por uma triagem para avaliação comportamental, que deve ser agendada previamente. Vale ressaltar que machos não castrados só são aceitos até completarem 1 ano e fêmeas não podem estar no cio.

