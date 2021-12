Com descontos de até 100%, devedores podem renegociar IPTU em fevereiro

Os moradores de Salvador que possuem dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e TRSD (taxa de lixo), geradas até 2017, podem renegociar seus débitos durante todo o mês de fevereiro. Os descontos nas multas e juros podem chegar a 100%.

As ofertas fazem parte do PPI (Programa de Parcelamento Incentivado), que ainda dará descontos de até 75% nos honorários advocatícios para pagamentos à vista. O desconto total dos juros serão apenas para os devedores que fizerem o parcelamento em até 60 meses, com redução de 50% nas multas e honorários.

No mês de janeiro, foram regularizados mais de R$ 47,7 milhões em débitos, que representam para os cofres públicos municipais, por conta dos descontos, uma receita de quase R$ 29 milhões.

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) estima que cerca de 240 mil contribuintes podem ser beneficiados com o programa. Deste total, 24 mil são proprietários de terrenos. Salvador possui cerca de 600 mil contribuintes de IPTU, sendo 245 mil isentos.

adblock ativo