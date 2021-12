Com custo de R$ 111 mi, orla será revitalizada até 2014

A Prefeitura de Salvador apresentou nesta quarta-feira, 12, o projeto completo de revitalização da Orla de Salvador, que vai receber investimento da ordem de R$111,6 milhões. As intervenções foram divididas em nove trechos: São Thomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Barra, Jardim de Alah/Armação, Rio Vermelho, Boca do Rio (onde as obras já começaram), Piatã e Itapuã. A previsão para conclusão é até maio de 2014, antes do início da Copa do Mundo.

Serão implantados 50 mil m² de novas calçadas, 16 mil m² de espaço compartilhado entre pedestres e carros, seis quilômetros de ciclovias, 10 quilômetros com nova iluminação pública, além de quadras, praças e restaurantes.

A grande novidade do projeto é o piso compartilhado, que será implantado na Barra e na Ribeira. Nesse modelo, que existe em cidades dos EUA e da Europa, pedestres dividem o espaço público com veículos, bicicletas e equipamentos públicos. A velocidade dos veículos nessas vias será mínima, de apenas 20 quilômetros por hora.

Ao longo de todos os nove trechos, serão implantados entre 134 e 250 equipamentos de pequeno, médio e grande porte, desde quiosques para venda de água de coco a restaurantes. A quantidade de equipamentos depende do aval da Justiça Federal.

"Queremos aproveitar, nesses equipamentos, a mão de obra dos antigos barraqueiros, que poderão participar de todo esse processo de requalificação da orla. Eu mesmo já me reuni com a associação e o sindicato que representam os barraqueiros e estamos fazendo tudo em comum acordo. Mas não teremos equipamentos fixos na areia. Só equipamentos móveis", informou ACM Neto, em nota.

Além do prefeito, também participaram da coletiva, no Palácio Thomé de Souza, os secretários Albérico Mascarenhas (Casa Civil), Guilherme Bellintani (Desenvolvimento, Turismo e Cultura) e José Carlos Aleluia (Urbanismo e Transporte).

Obras

O projeto já teve início na Boca do Rio, onde a previsão de entrega é setembro deste ano. Com a demolição da antiga sede de praia do Bahia, a Prefeitura informou que vai poder concluir a intervenção, orçada em R$ 3,6 milhões. Os recursos são fruto de parceria com a iniciativa privada.

O projeto prevê a recuperação da pavimentação, ampliação da calçada com rampas de acessibilidade, implantação de oito quiosques, requalificação de espaços para práticas de esporte, implantação de posto salva-vidas, reestruturação da iluminação e do paisagismo e a construção de uma ponte sobre o Rio das Pedras.

Na próxima semana, o prefeito assina a ordem de serviço para o início das obras na Ribeira, onde o governo do estado também investe na requalificação da Orla. A previsão é de conclusão das obras em dezembro e o valor do investimento é de R$5 milhões.

Estão previstas ações como implantação de anfiteatro, piso compartilhado com espaço reservado a bicicletas, caminhadas e pessoas com dificuldade de locomoção, duas rampas e escadas em madeira para acesso à praia, quiosques de informação turística e para venda de coco e acarajé, posto salva-vidas, áreas e equipamentos de ginástica e iluminação cênica.

Barra

Uma das áreas mais impactadas com a revitalização será a Barra. Segundo a prefeitura a localidade terá R$50 milhões em paisagismo, iluminação, implantação de piso compartilhado usando toda a largura da rua, com dutos subterrâneos, definição de espaço para a prática do ciclismo e caminhada, piso tátil para pessoas com deficiências, rampas de acesso à praia, quiosques para informações turísticas e para comércio de coco e acarajé, sanitários públicos, posto salva-vidas, entre outras intervenções. Os recursos são do governo federal, através do Prodetur, e da Prefeitura. O trânsito também será totalmente modificado na Barra, o que vai ser anunciado à comunidade antes do início das obras.

Rio Vermelho

No Rio Vermelho, onde as obras orçadas em R$5 milhões serão custeada como contrapartida da iniciativa privada, também serão construídas faixas para travessia de pedestres, com acessibilidade, ciclovia, paisagismo, além da requalificação da Casa de Iemanjá e da praça ao lado da Igreja de Santana. Esse valor corresponde à primeira etapa das obras no trecho, prevista para começar em outubro deste ano com conclusão em março de 2014.

Jardim de Alah/Armação

No Jardim de Alah/Armação, o início está previsto para novembro desde ano e término em abril de 2014. O investimento, de R$5 milhões, prevê a pavimentação da Avenida Otávio Mangabeira e o estacionamento, ampliação da calçada, construção de rampas de acesso à praia, chuveiros sobre deck de madeira, bicicletário, além de mais ações no paisagismo e iluminação.

Piatã e Itapuã

Piatã e Itapuã receberão intervenções como implantação de quiosques para bares e restaurantes, e outros menores para venda de coco e acarajé. Em Piatã, será construída uma arena multieventos, com espaço para instalação de palcos móveis e de camping temporário. No caso de Piatã, a exemplo do Rio Vermelho, as obras também foram divididas em etapas. A primeira etapa começa em novembro de 2013 e termina em maio de 2014. O investimento total será de R$25 milhões.

Itapuã também receberá espaço para lazer e entretenimento e requalificação da praça Dorival Caymmi. Além disso, será implantada uma grande esplanada pavimentada para lazer e entretenimento, com requalificação da Sereia, da colônia de pecadores e da pracinha da subida para a Lagoa do Abaeté, implantação de quiosques, ciclovia, pistas de caminhada, iluminação cênica e cinco rampas de acesso á praia, incluindo uma para portadores de deficiência. O investimento será de R$10 milhões e as obras começam em novembro com previsão de término em maio de 2014.

Subúrbio Ferroviário

A faixa litorânea de São Tomé de Paripe e Tubarão também será revitalizada através de obras de pavimentação, drenagem, requalificação do calçadão, rampas de acesso à praia, quiosques pequenos para venda de coco e acarajé e de médio porte para bares e restaurantes, sanitários públicos, iluminação, quadra poliesportiva, equipamentos de ginástica, entre outros. Nesses dois locais, o investimento será de R$8 milhões, com previsão de início em outubro deste ano e término em março de 2014.

Antes do início das obras em todos os trechos, a Prefeitura informou que fará reuniões com as comunidades para detalhar o projeto de requalificação da Orla.

Veja vídeo de divulgação da nova Orla de Salvador

