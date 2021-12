Com cinco embarcações, fluxo é tranquilo no ferry boat

O fluxo de veículos e pedestres no ferry boat é tranquilo na tarde deste sábado, 16, segundo informações da Internacional Marítima, empresa que administra o sistema.

Cinco embarcações operam nesta tarde: Anna Nery, Ivete Sangalo, Pinheiro, Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Júnior (os dois últimos com capacidade dupla).



Ainda de acordo com a Internacional Marítima, a compra de passagem nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho, pode ser realizada por meio dos cartões de crédito e débito. São aceitas as bandeiras Visa, Mastercard, Dinners, Aura, Discovery, Sorocred e Maestro.

Os ferries atenderão aos horários estabelecidos, com sistema bate-volta conforme a demanda. Para atender à demanda esperada para o retorno pós-feriado da Proclamação da República, de domingo, 17, para segunda-feira, 18, o sistema está preparado para funcionar 24 horas, sem interrupção.

adblock ativo