Com alto-falantes, viaturas da PM voltam a alertar sobre riscos da pandemia

Para ajudar a conter a segunda onda da Covid-19 na Bahia, as viaturas da Polícia Militar voltaram a transmitir mensagens educativas sobre a pandemia. Até o dia 3 de janeiro de 2021, baianos e turistas serão alertados sobre como evitar a disseminação do vírus.

Usar máscara e respeitar o distanciamento social, impedindo aglomerações, são as principais recomendações transmitidas pelo serviço, que retornou nesta segunda-feira, 28. Além dos alto-falantes nos veículos, os policiais militares continuarão conversando com aqueles que insistem em desobedecer as medidas sanitárias.

"Não podemos baixar a guarda. Continuaremos com as unidades de Salvador, RMS e interior dando total apoio às determinações estaduais", declarou o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão.

adblock ativo