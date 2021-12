Com ajuda de "vaquinha", Edílson paga dívida e sai da cadeia

O ex-jogador e empresário Edílson da Silva Ferreira, o Edílson Capetinha, de 43 anos, foi liberado da prisão na noite desta sexta-feira, 28, após ter pago a dívida de pensão alimentícia que estava atrasada.

Ele devia pouco mais de R$ 122 mil, mas chegou a um acordo com a Justiça e conseguiu abatimento de R$ 20 mil. O ex-atleta quitou o débito com a ajuda de uma "vaquinha" feita por familiares, amigos e fãs, que arrecadou os R$ 102 mil.

Edilson "driblou" os jornalistas e saiu da sede da Polícia Interestadual (Polinter), no Complexo dos Barris, sem ser visto.

Ele estava preso desde quarta-feira, 26, quando foi capturado na avenida Anita Garibaldi, em Salvador, durante uma operação da equipe de Investigação e Busca da Polinter.

A prisão foi determinada pela 9ª Vara da Família da capital baiana desde dezembro do ano passado. O processo contra ele foi aberto por Ivana Maturino Solon, com quem o ex-atacante tem um filho.

Carreira

Edilson deixou o futebol em 2010, quando estava no Bahia. Em quase 20 anos de carreira, defendeu Vitória, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Com a Seleção Brasileira, foi campeão mundial na Copa do Japão e da Coreia do Sul, em 2002.

No Palmeiras, foi um dos principais jogadores no bicampeonato paulista de 1993 e 1994 - também ajudou na conquista do Brasileirão de 1993.

Em 1997, foi para o Corinthians, após passar pelo Benfica e pelo Kashiwa Reysol. Com a camisa corintiana, faturou mais dois títulos nacionais (1998 e 1999), além do Paulistão e do Mundial de Clubes.

