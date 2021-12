Com a ajuda de GPS, polícia prende assaltantes na Barra

Os suspeitos de roubar um caminhão baú com mercadorias da loja Fast Shop se preparavam para transportar os produtos para outro veículo, quando foram surpreendidos por investigadores da equipe Búfalo 7 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 22, na Rua São Luiz, no Jardim Brasil, na Barra.

Houve uma intensa troca de troca de tiros e três homens foram presos. A carga, avaliada em R$ 122 mil, foi recuperada. A polícia agora procura por outros três suspeitos que fugiram durante o confronto.

O motorista e dois auxiliares da Fast Shop foram rendidos por dois homens armados quando o caminhão estava parado em uma sinaleira em Porto Seco Pirajá, no bairro de Pirajá, logo após sair do Centro de Distribuição (CD) da empresa.

Eles foram feitos reféns. Segundo uma das vítimas, Jaivan Barreto Pacheco, 22 anos, e um suspeito de camisa amarela renderam os funcionários. Este último fugiu durante a troca de tiros.

"Os bandidos desceram do Fiorino e vieram andando, cada um de um lado. Entraram no caminhão e avisaram que não estavam sozinhos. Vi duas armas com eles, pareciam ser pistolas", contou o funcionário.

Depois, os bandidos mandaram o motorista seguir até uma fábrica de asfalto, naquela região, onde pretendiam passar as mercadorias do caminhão para um carro Fiat Fiorino branco (NZT-1359).

"Um guarda municipal avisou que o veículo não poderia ser encostado ali porque é área da prefeitura. Neste momento, o cara de camisa azul [Jaivan], quase atira nele", completou o empregado .

Os bandidos então foram a um condomínio naquela região, mas resolveram seguir até o Shopping Barra, onde a carga seria entregue. Inicialmente, eles cogitaram fazer a transferência dos produtos para o Fiorino dentro do shopping, já que o veículo possui um sistema de segurança que só permite abrir as portas do baú no shopping, segundo a polícia.

No entanto, desistiram diante da possibilidade de chamar atenção e foram até a Rua São Luiz - uma via residencial sem saída. "Um dos reféns conseguiu avisar à empresa sobre o roubo por meio de um dispositivo eletrônico. A polícia já estava no encalço e aborou", afirmou a delegada Carmen Dolôres Bittencourt, titular da 14ª DT (Barra).

Policiais da 11ª CIPM (Barra) e 14º DT também atuaram na ação. "Foram muitos tiros. O tiroteio durou entre 20 e 30 minutos. Vi os caras correndo e os policiais subindo a rua em alta velocidade atirando. Dois deles pularam o portão e o muro desse condomínio [Ed. Eldorado] e se jogaram no matagal", afirmou uma testemunha.

"Eu estava saindo de casa, quando o tiroteio começou. Me joguei no chão e esperei terminar. Alguns bandidos fugiram por dentro dos condomínios", disse Raimundo Santos, 33. No início da tarde, a polícia apresentou os três presos à imprensa. Jaivan Barreto Pacheco, 22, Robson dos Santos Santa Bárbara, 42, o Roque, e Josemar de Jesus Santos, 27, negaram envolvimento com o crime.

A delegada Carla Ramos, titular da DRFR, afirmou que essa quadrilha já era investigada pela unidade por outros roubos de cargas. "Eles integram uma quadrilha da região da Cidade Baixa especializada em furto de celulares em festas e roubo de cargas com atuação no Brasil inteiro", afirmou a delegada. Segundo ela, foi Robson quem levou duas barras de ferro para arrombar o caminhão. Jaivan e Josemar já foram presos por furto de celular em São Paulo.

Os criminosos foram presos após operação conjunta entre as polícias militar e civil (Foto: Edilson Lima | Ag. A Tarde)

