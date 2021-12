Com 24% de obras, linha 2 do metrô inicia operação em julho

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins, vistoriou nesta quarta-feira, 13, as obras da Linha 2 do Metrô de Salvador. Ao lado do presidente da CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema metroviário, Luis Valença, Martins gostou do que viu e afirmou que as obras seguem ocorrendo dentro do cronograma. Segundo ele, a Linha 2 terá condições de iniciar operação a partir de julho, entre as duas primeiras estações do trecho: do Acesso Norte ao Detran.

As intervenções da Linha 2 estão em 24% de avanço físico. Das 12 estações, 10 já estão sendo construídas. Quando ficar pronta, até o final de 2017, a Linha 2 vai permitir que o trajeto de 23 quilômetros, entre o Acesso Norte e o município de Lauro de Freitas, seja percorrido em 27 minutos, passando pelas 13 estações que compõem o trecho.

Deste segundo percurso, seis estações terão integração com os terminais de ônibus: Acesso Norte, Rodoviária, Pituaçu, Mussurunga, Aeroporto e Lauro de Freitas.

