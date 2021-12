Colônia de férias promete desintoxicação digital em Salvador

Serão encerradas nesta segunda-feira, 4, as inscrições para o "Acampamentos Urbanos". A colônia de férias acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro de Piatã.

A proposta do projeto é proporcionar uma desintoxicação digital nas crianças, colocando-as em contato com a natureza, com direito a muita aventura, atividades esportivas, campismo e competições.

Podem participar crianças entre 5 e 14 anos, optando entre o pacote com todos os dias do programa, por R$ 680, ou o Day Use, com apenas um dia de acampamento, que custa R$ 150. O pagamento pode ser parcelado no cartão de crédito em até três vezes.

As inscrições são realizadas por meio do site da Sport For Kids, que promove o acampamento.

