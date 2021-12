Colisão envolvendo dois carros deixa um ferido na Av. Bonocô

Uma colisão envolvendo dois carros deixou um pessoa ferida na avenida Bonocô, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 22. O acidente aconteceu por volta das 14h, próximo à entrada da avenida General Graça Lessa, no Vale do Ogunjá.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a batida foi entre dois veículos de passeio, um Hyundai HB-20 e um Gol. Uma faixa da via, no sentido avenida ACM, foi interditada por agentes do órgão.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital de Salvador. O estado de saúde e a unidade para onde foi encaminhada não foram inforamdos.

Ainda de acordo com com a Transalvador, o tráfego já foi liberado na região.

