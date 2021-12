Colisão entre táxi e carro deixa um ferido na Federação

Uma colisão entre um táxi e um carro de passeio deixou um ferido na madrugada desta terça-feira, 13, na avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o acidente aconteceu por volta das 4h30. O taxista ficou preso às ferragens com a batida. A porta do táxi precisou ser retirada para que o motorista pudesse ser socorrido. Ainda não se sabe o estado de saúde dele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram até o local.

Ainda segundo a Stelecom, o motorista do carro de passeio evadiu do local.

