Colisão entre ônibus e micro-ônibus deixa feridos

Uma colisão entre um ônibus e um micro-ônibus deixou alguns passageiros feridos na manhã desta quarta-feira, 2, no ligamento entre as avenidas Antônio Carlos Magalhães (ACM) e Tancredo Neves. A ocorrência envolveu um ônibus da empresa BTN, de placa JPT-0184, e um micro-ônibus da União (NYH-0172).

De acordo com testemunhas, o motorista do veículo pequeno teria tentado ultrapassar o outro ônibus e acabou batendo no fundo do coletivo. Todas as vítimas estavam no ônibus.

Uma delas, um rapaz, ficou presa nas ferragens e aparentemente quebrou o braço. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado pelo Salvar para um hospital, que não foi divulgado até o momento. Os demais feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).

Segundo a Transalvador, até então, cinco pessoas ficaram feridas no acidente. O motorista do ônibus, no entanto, informou à reportagem do Portal A TARDE que seis passageiros se feriram na colisão.

Trânsito

Por conta do acidente, o trânsito, na via onde o acidente aconteceu, está interditada. Os ônibus que seguem para o Caminho das Árvores estão subindo pelo viaduto da Tancredo Neves.

As vítimas foram atendidas por viaturas do Samu (Foto: Edilsom Lima | Ag. A TARDE)

