Colisão entre ônibus e carro fere quatro em Amaralina

Uma colisão entre um ônibus da empresa Central (placa JOZ 1036) e um veículo de marca Gol com placa de São Paulo (EJG 7530) no cruzamento entre as ruas Visconde de Itaboraí e Balneário, em Amaralina, deixou quatro pessoas feridas na manhã deste sábado, 19, segundo informou a Superitendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador/Setin). O trânsito no local já foi liberado.

David Carl Willims (motorista), de 64 anos, Izolde Amadori Lima, 59, Leonardo e Paola Amadori Lima, de 23 e 20 anos, respectivamente, foram socorridos por duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) com ferimentos leves. Paola chegou a ter uma das pernas presa nas ferragens, mas os bombeiros conseguiram fazer o resgate.

As vítimas, que estão fora de risco, continuam internadas no pronto atendimento do HGE em observação médica. A família é de Curitiba (PR) e está em Salvador a passeio.

De acordo com o condutor do ônibus, José Ademar Nascimento, de 48 anos, que fazia a linha Nordeste/Lapa, o motorista do veículo entrou de vez no cruzamento e se chocou na lateral do coletivo, que tinha a preferência na via.

José relatou que no momento do acidente havia oito passageiros no ônibus e que ninguém ficou ferido, apenas assustados com a batida. Segundo ele, o gol vinha em alta velocidade e talvez não tenha reconhecido a preferencial, já que a placa do carro é de São Paulo.

*Com redação de Michele Mendes | A TARDE On Line.

