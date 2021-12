Colisão entre ônibus e carro deixa dois feridos na Paralela

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um veículo Fiat Uno na avenida Paralela, próximo à loja Ferreira Costa, sentido aeroporto. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a colisão aconteceu na manhã deste sábado, 5, por volta das 10h.

As vítimas, segundo o órgão, estavam no carro de passeio e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde delas não foi divulgado. Apesar do acidente, o trânsito flui normalmente na região.

