Colisão entre ônibus e ambulância deixa dois feridos na San Martin

Duas pessoas ficaram feridas, nesta sexta-feira, 21, em um acidente envolvendo uma ambulância e um ônibus na avenida San Martin. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), as vítimas estavam no veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações se os feridos eram pacientes ou funcionários do Samu, nem o estado de saúde deles.

A ambulância e o ônibus da empresa Integra seguiam em sentidos contrários por volta das 6h20 quando bateram de frente. O motivo do acidente é desconhecido.

