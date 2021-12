Colisão entre ônibus deixa 21 feridos em Piatã

Uma batida entre dois ônibus na avenida Otávio Mangabeira, na orla, deixou 21 pessoas feridas no início da manhã desta terça-feira, 3. Seis ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e uma do Salvar foram para o local e prestaram atendimento às vítimas.

Segundo informações de uma médica responsável pelo atendimento do Samu, não há registro de casos graves. Conforme ela, 15 dos feridos foram encaminhados para unidade médicas, como o Hospital Geral do Estado, na avenida Vasco da Gama, Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Os outros foram liberados após atendimento no local do acidente.

O acidente envolveu dois coletivos da Integra Salvador Norte - que faziam as linhas Praia do Flamengo / Lapa e Mata Escura / Itapuã, que colidiram em frente ao Habib's do bairro de Piatã.

O motorista do ônibus de trás alegou que o coletivo da frente parou e ele não conseguiu evitar o acidente, já que o veículo que conduzia deslizou na pista molhada pela chuva. Até as 8h, ocorrência deixa o trânsito congestionado no sentido Itapuã.

O Departamento de Polícia Técnica irá realizar perícia nos veículos para identificar as causas do acidente.

