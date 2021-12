Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa ferida na LIP

Uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado, 6, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 10h28, na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), próximo da passarela da Estação Rodoviária do Metrô.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a vítima, que não teve a identidade divulgada, sofreu ferimentos leves após colidir com um veículo modelo Honda Fit.

Ainda segundo o órgão municipal, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Seu estado de saúde não foi informado.

adblock ativo