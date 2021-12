Colisão entre dois ônibus deixa três feridos na avenida Vasco da Gama

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 26. O caso ocorreu na avenida Vasco da Gama.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), agentes do órgão estiveram no local e as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

adblock ativo