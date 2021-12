Colisão entre dois ônibus deixa quatro feridos no Dique

Dois ônibus colidiram na manhã desta segunda-feira, 13, no Dique do Tororó, sentido Barris, deixando quatro feridos sem gravidade.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a colisão ocorreu por volta das 7h30 nas imediações da Praça João Mangabeira, na saída do Dique do Toróró.

Ainda de acordo com o órgão, duas unidades do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foram ao local para prestar os primeiros socorros as vítimas, entre eles, três homens e uma mulher. Dois foram encaminhados para o Hospital Tereza Lisieux e os outros para a UPA do bairro de Brotas, onde irão passar por avaliações médicas.

Apesar da quantidade de feridos, a Transalvador informa que houve um total de nove vítimas. Por conta do acidente, o trânsito ficou congestionado no local, mas com a retirada dos veículos a via já se encontra normalizada.

