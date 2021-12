Colisão entre dois micro-ônibus deixa 10 feridos na Av. Pinto de Aguiar

>> Mande fotos, vídeos e relatos de transtornos causados pelas chuvas neste ano e participe da nossa cobertura!

Uma colisão, na Avenida Pinto de Aguiar, envolvendo dois micro-ônibus do transporte complementar municipal, deixou dez pessoas feridas, duas com gravidade, por volta de 5h30, na manhã desta quarta-feira, 23. De acordo com Antônio Carlos Cerqueira, proprietário do micro-ônibus de placas JSS-6650 (que fazia a linha Brasilgás-Rótula), o veículo de placas NTD-7337 (Castelo Branco-Aeroclube) estava parado no ponto de ônibus que fica em uma curva em frente ao Condomínio Greenville, sentido orla, quando aconteceu o acidente. Não há mais informações sobre estado de saúde das vítimas.

Segundo Cerqueira, o motorista do veículo informou que fez a curva e se deparou com o micro-ônibus parado. Com o chão molhado por causa da chuva que atinge a capital desde a madrugada, o condutor não conseguiu parar o veículo atingindo o fundo do outro carro. Este acidente não foi o único transtorno provocado pelo temporal. Várias vias da cidade sofrem com alagamentos.

A Avenida ACM, sentido Vasco da Gama, alagou nesta manhã nas imediações da Comercial Ramos. O canal não transbordou, mas a água chegou a alcançar a passarela. Veículos pequenos trafegavam com dificuldade, o que deixou o trânsito lento no local. A situação já foi normalizada.

Também na Avenida ACM, sentido Lucaia, na saída do Iguatemi, os motoristas encontram o acesso fechado e precisam fazer o retorno pela Igreja Universal. O problema é causado por uma sinaleira apagada. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), não há previsão de quando o problema será resolvido, já que é preciso esperar a chuva passar para fazer o conserto do equipamento.

A Avenida Bonocô também apresenta pontos de alagamento na região do Viaduto Chico Mendes, da antiga Sucom e do Jardim Caiçara. O mesmo problema acontece na faixa da esquerda da subida da LIP (Ligação Iguatemi-Paralela). Na orla e nos dois sentidos da Avenida Paralela, o trânsito também se encontra lento. Uma árvore caiu e ocupa parte da pista na Avenida Vasco Gama, sentido Garibaldi. Na BR-324, sentido Feira de Santana, o trânsito fica congestionado entre o Acesso Norte e o bairro de Águas Claras.



Codesal - Em entrevista a uma emissora de televisão local, nesta quarta-feira, o subcoordenador da Defesa Civil de Salvador, Osny Bonfim, observou que as áreas mais críticas estão no miolo da cidade e bairros como Castelo Branco, Canabrava, Sete de Abril, Pau da Lima, São Marcos, Cajazeiras e pontos do Subúrbio. Nestes locais, segundo ele, o número de solicitações é grande. "É importante que a população esteja atenta para a possibilidade de desastres", disse.



Ele recomenda que as pessoas observem sinais como o barro tornando-se pastoso em decorrência do acúmulo de água. "É importante perceber isso para garantir a integridade física da família. A pessoa deve ligar para a Codesal para o técnico ir ao local e intervir na situação". Um problema apontado pelo subcoordenador é o alto índice do que chamou de autoconstrução. De acordo com ele, 60% das construções são feitas sem obedecer normas técnicas de engenharia. "Quando vem o peso da água, acaba tudo".



Bonfim informou que a população pode recorrer à Codesal para retirar lonas plásticas que têm a função de evitar que a água incida diretamente sobre o solo evitando escorregamento. Até o momento, acrescentou, três famílias encontram-se desalojadas por causa da chuva. Segundo Bonfim, desde fevereiro a prefeitura vem realizando limpeza de canais, encostas e retirada de lixo. O número da Codesal, que fica na Avenida Bonocô, é 199.



O boletim de ocorrências divulgado pela Codesal, nesta manhã, aponta 28 solicitações de emergência até as 10h30. Foram quatro alagamentos de área, uma ameaça de desabamento de imóvel, dez ameaças de deslizamento de terra, uma árvore caída, um desabamento parcial, dez deslizamentos de terra e uma orientação técnica.

