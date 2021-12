Colisão entre dois carros e um ônibus deixa um ferido

Dois carros pequenos e um ônibus colidiram na manhã desta quinta-feira, 23, na Avenida Paralela, sentido rodoviária. O acidente aconteceu na estrada de Narandiba, próximo à passarela do supermercado Extra. O ônibus da empresa Transol se chocou com a traseira de um dos carros, que rodou na pista e colidiu com o outro veículo pequeno.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), uma pessoa ficou ferida. A vítima foi Mislene Carneiro Costa Alves, que estava em um dos veículos, e ficou presa nas ferragens. Ela fraturou o fêmur e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Cidade. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Agentes do órgão de trânsito estão no local. Os veículos já foram retirados da via, mas o tráfego continua lento por conta do fluxo de veículos neste horário.

