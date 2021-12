Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Pirajá

Uma colisão entre dois carros de passeio deixou uma pessoa ferida, na manhã deste sábado, 27, no bairro de Pirajá, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 6h, na rua Elísio Mesquita, próximo à sede da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), equipes da Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar estiveram no local para prestar os primeiros socorros.

A vítima foi um dos motorista envolvidos na batida. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Os veículos já foram removidos e o trânsito segue livre no local.

De acordo com o balanço da Transalvador, nas últimas 24h, foram registrados 12 acidentes com 12 pessoas feridas. Deste total, cinco ocorreram entre as 19h da sexta-feira, 26, até as ate 6h59 deste sábado, 27, que deixou seis feridos.

